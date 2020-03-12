Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "koronavirüs" tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalar
Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Bakan Selçuk, 23 Mart'tan sonra ders eğiminin eve taşınacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz eğitiminin uzaktan eğitimler sürmesi sağlanacak" şeklinde konuştu.
"TELEVİZYON VE İNTERNETTEN UZAKTAN EĞİTİM VERİLECEK"
23 Mart'tan sonra ders eğitiminin eve taşınacağını açıklayan Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin alt yapısı hazırlandı. 23 Mart'tan sonra 1 hafta süreyle evden internet ya da televizyon üzerinden eğitimler devam edecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti;
"Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak"
"EBEVEYNLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"
Aileleri de uyaran Bakan Selçuk, "Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Ebeveynlere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızın bu 1 haftayı dinlenerek ve hobileriyle geçirmelerini rica ediyoruz. Çocuklarımızın çocuk edebiyatı okuması önemli." dedi.
"Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için her türlü senaryolar hazır. Öğrencilerimiz ne şekilde ne etkilenir, bütün paketlerimiz hazır. Külliye'de de sunma fırsatımız oldu. Zamanı geldiğinde bu konularla ilgili açıklama yaparız."
11 ve 12. sınıflar haricindeki sınıflar EBA'dan eğitim alabilir.
"Koronavirüs tüm toplumun hareketliliğini azaltmak hastalığın yayılımını azaltmak için bu tür bir tedbir listesi hazırlandı. Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda değil evlerinde olmalarını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da yurt dışlarına çıkmamalarını öneriyoruz"
Detaylar gelecek..
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