İran'da koronavirüs dehşeti büyüyor! Can kaybı 429'a çıktı

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 75 kişi daha hayatını kaybetti; ülkede korona nedeniyle can kaybı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.

İLK KUM ŞEHRİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

NECEF BAŞKONSOLOSU ÜLKESİNE DÖNDÜ

İran'ın Necef başkonsolosu Hamit Makarm, bazı aile üyelerinde korona virüsü tespit edilmesinin ardından İran'a geri döndü. Ülkenin güneyindeki Necef kenti İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başkonsolosun ailesindeki bazı kişilerde korona virüsü tespit ediliği açıklanmış, başkonsolos ve ailesinin tedavi olmak için İran'a geri dönecekleri belirtilmişti.