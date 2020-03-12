Resulayn'daki bombalı saldırıda bir asker şehit oldu
Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Resulayn'da saat 12.40 sularında terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bomba yüklü araç ile düzenlediği saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü bomba yüklü araç ile saldırı düzenledi. 1 asker ile 3 yerel güvenlik personeli şehit oldu" denildi.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
1 ASKER ŞEHİT OLDU
Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.
"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"
Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Meclis'te koronavirüs tedbirleri
- Koronavirüs hızla yayılıyor!
- Nisan ara tatili öne mi çekildi?
- Ateşkes sonrası kritik görüşme!
- TÜBİTAK personel alımı son gün ne zaman?
- Dünya bunu konuşuyor! Sırp Cumhurbaşkanı...
- Bir ülke daha OHAL ilan etti
- Azerbaycan'dan korkutan haber
- Sağlık Bakanlığı 4 personel alımı yapıyor!
- AK Parti kampı koronavirüs nedeniyle ertelendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?