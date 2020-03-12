12 Mart 2020, Perşembe
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Resulayn'daki bombalı saldırıda bir asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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RESULAYN'DA ALÇAK SALDIRI! ACI HABER GELDİ

Valiliği, Harekatıyla güvenli hale getirilen 'da saat 12.40 sularında terör örgütü /PYD/'nin ile düzenlediği saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Rasulayn'da / terör örgütü ile saldırı düzenledi. 1 asker ile 3 yerel güvenlik personeli şehit oldu" denildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Harekâtıyla güvenli hale getirilen ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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