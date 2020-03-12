Avusturya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Gelen son dakika haberine göre; İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı alan Avusturya'nın başkenti Viyana'da 69 yaşında bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avusturya, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vaka sayısının görüldüğü İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Ayrıca, ülkede toplu etkinlikler yasaklandı ve üniversiteler kapatıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Kovid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi.

ÖLEN İLK KİŞİ OLDU

Çeşitli hastalıkları da bulunan 69 yaşındaki kişinin gece geç saatte yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu hastanın ülkede koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi. Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302'ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.

LİGLERİ İKİ HAFTALIĞINA DURDURMA KARARI ALINDI

Öte yandan, Avusturya Futbol Federasyonu, hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ligleri iki haftalığına durdurma kararı aldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ARTIYOR

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ortak basın toplantısı düzenleyerek güncel verileri ve yeni önlemleri paylaştı.

Kurz, bugüne kadar 157 kişide virüs tespit edilen ülkede üç temel konuda sosyal yaşamı sınırlayıcı yeni önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

İtalya'dan Avusturya'ya seyahatlerin durdurulacağını ve sadece virüs bulaşmadığına dair tıbbi belgeye sahip kişilerin ülkeye girişlerine izin verileceğini açıklayan Kurz, İtalya'daki Avusturya vatandaşlarının da en kısa zamanda ülkeye getirileceğini ve bu kişilerin en az 15 gün ev karantinasında tutulacağını söyledi. Eğitim alanında da kısıtlamalara gidileceğini belirten Kurz, kapalı alanlarda 100 ve üzeri katılımcı ile yapılacak toplantıların iptal edileceğini, açık alanlarda ise 500 ve üzeri kişinin katılacağı organizasyonlara izin verilmeyeceğini ifade etti. Üniversite ve yüksek okullarda eğitime pazartesi günü itibarıyla ara verileceğini duyuran Kurz, eğitimin mümkün olduğunca online yapılabilmesinin sağlanmaya çalışılacağını kaydetti.