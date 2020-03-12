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Son dakika: ABD Başkanı Trump’tan Pentagon’a talimat! "Vurun"

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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TRUMP’TAN ORDUYA TALİMAT! VURUN

Son dakika haberi... Başkanı , ’taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık verilmesi konusunda ’a yetki verdi.

Savunma Bakanı Mark Esper, dün gerçekleştirilen 1 İngiliz, 2 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği 'taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık ABD Başkanı 'ın 'a yetki verdiğini açıkladı.
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"TÜM SEÇENEKLER DE MASADA"

Esper, "Başkanla, görüştüm. Ne gerekiyorsa yapılması için yetki verdi" dedi.

ABD Savunma Bakanı, "Failleri adalete teslim etmek ve caydırıcılığı sürdürmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm seçenekler de masada" diye konuştu.
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