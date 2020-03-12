12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Pentagon'dan Irak mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
ABONE OL
PENTAGON'DAN IRAK MESAJI

Son dakika haberleri... ABD askerlerine yapılan saldırının ardından Pentagon harekete geçti. Irak'ta bir ABD üssünün saldırıya uğramasının ardından yaşanan kriz sonrası Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon yetkilisi saldırı sonrası bütün ihtimallerin masada olduğunu açıkladı.

Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atılması sonucu 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD askeri üssüne roketli saldırı! 3 asker öldü |Video ABD ASKERİ ÜSSÜNE ROKETLİ SALDIRI! 3 ASKER ÖLDÜ |VİDEO

Irak'ta bir ABD üssünün saldırıya uğramasının ardından yaşanan kriz sonrası Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon yetkilisi saldırı sonrası bütün ihtimallerin masada olduğunu açıkladı.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA