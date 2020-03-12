Son dakika: Başkan Erdoğan Putin'le görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Protokolü kapsamındaki mutabık kalınan konular ele alındı.

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