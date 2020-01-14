Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı, gerçekleşen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Irak'ta başkent Bağdat'ın kuzeyindeki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. 5 füze ile gerçekleştirilen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'ne bilinmeyen kişiler tarafından 5 Katyuşa füzesi atıldığı ancak bir kayıp olmadığı bildirildi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, füzelerin Taci Asker Üssü'nün 2 kilometre uzağına düştüğü ve hiçbir ABD'linin saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Irak'ta bir süredir güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılan ABD askerlerinin bulunduğu üslerde bu tedbirler sürdürülüyor.