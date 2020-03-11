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Son dakika | Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı.

Toplantı, 'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan bilim kurulunda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

4 BAKAN KATILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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