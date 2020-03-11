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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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SAĞLIK BAKAN KOCA'DAN KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI

hesabından koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir paylaşım yapan Twitter hesabından açıklama yapan , "Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikte bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede dikkat edilmesi gereken esaslara ilişkin bilgi verdi. Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şeyin tesis ettiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz."

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