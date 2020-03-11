Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir paylaşım yapan Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikte bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede dikkat edilmesi gereken esaslara ilişkin bilgi verdi. Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şeyin tesis ettiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz."