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Son dakika: Bakan Pekcan'dan koronavirüs (corona virüs) açıklaması: Gereğini yapacağız |Video
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs (corona virüsü) ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan fiyat artışlarıyla ilgili, "Önceliğimiz halkın normal piyasa fiyatlarına ulaşabilmesi" dedi.
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