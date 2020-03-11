Son dakika: Bakan Pekcan'dan koronavirüs (corona virüs) açıklaması: Gereğini yapacağız |Video

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs (corona virüsü) ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan fiyat artışlarıyla ilgili, "Önceliğimiz halkın normal piyasa fiyatlarına ulaşabilmesi" dedi.