11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Risk ciddidir |Video

Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Risk ciddidir
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Risk ciddidir
Bakan Ersoy'dan 'koronavirüs' açıklaması
Bakan Ersoy'dan 'koronavirüs' açıklaması
Bakan Pekcan'dan koronavirüs açıklaması!
Bakan Pekcan'dan koronavirüs açıklaması!
AB'den Yunanistan'a şok!
AB'den Yunanistan'a şok!
Yunan botu sürülerek çıkarıldı!
Yunan botu sürülerek çıkarıldı!
TBMM'de dikkat çeken görüntü
TBMM'de dikkat çeken görüntü
Corona virüse karşı kolonya önlemi!
Corona virüse karşı kolonya önlemi!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan CHP'ye İstiklal Marşı tepkisi
Başkan Erdoğan’dan CHP'ye İstiklal Marşı tepkisi
YÖK, rektörleri acil toplantıya çağırdı!
YÖK, rektörleri acil toplantıya çağırdı!
Koronavirüsü duyan markete koştu! Raflar boşaltıldı
Koronavirüsü duyan markete koştu! Raflar boşaltıldı
Ankara'da corona virüs paniği!
Ankara'da corona virüs paniği!
Daha Fazla Video Göster