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Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Risk ciddidir |Video
Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir" dedi.
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