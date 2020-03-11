Macaristan koronavirüs nedeniyle OHAL ilan etti

Macaristan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve büyük toplantıların yasaklanacağı bildirildi. Ülkenin tüm sınırlarının kapatılacağı ve tüm spor müsabakalarının seyircisiz olacağı belirtildi.

Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.

ÜLKEYE GİRİŞLER YASAKLANDI

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı ilan edilen ''acil durum'' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi.

13 VAKA GÖRÜLDÜ

Perşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını vurguladı.

Gulyas, 100'den ve 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade ederek bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini kaydetti. Macaristan'da bugüne kadar 13 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.