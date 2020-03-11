11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Macaristan koronavirüs nedeniyle OHAL ilan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
O ÜLKE KORONAVİRÜS NEDENİYLE OHAL İLAN ETTİ

'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve büyük toplantıların yasaklanacağı bildirildi. Ülkenin tüm sınırlarının kapatılacağı ve tüm spor müsabakalarının seyircisiz olacağı belirtildi.

hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.

ÜLKEYE GİRİŞLER YASAKLANDI

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı ilan edilen ''acil durum'' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi.

13 VAKA GÖRÜLDÜ

Perşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını vurguladı.

Gulyas, 100'den ve 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade ederek bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini kaydetti. Macaristan'da bugüne kadar 13 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

Sevindiren açıklama! Corona virüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı var mı? SEVİNDİREN AÇIKLAMA! CORONA VİRÜS İLACI BULUNDU MU? KORONAVİRÜS AŞISI VAR MI?
Son dakika: Koronavirüs İstanbul'da bir esnafta ortaya çıktı iddialarına Kapalıçarşı yönetiminden yanıt geldi SON DAKİKA: "KORONAVİRÜS İSTANBUL'DA BİR ESNAFTA ORTAYA ÇIKTI" İDDİALARINA KAPALIÇARŞI YÖNETİMİNDEN YANIT GELDİ
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI
ABD koronavirüs konferansı koronavirüs nedeniyle iptal edildi ABD KORONAVİRÜS KONFERANSI KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN