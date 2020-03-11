Sevindiren açıklama! Corona virüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı var mı?

Corona virüsü ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne karşı önlemler alınıyor. Türkiye'de de bir kişide virüsün görülmesi üzerine vatandaşlar önlemleri arttırdı. Çin'de 3 bin 158, İran'da 354 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsü için ilaç bulunup bulunmadığı merak ediliyordu. Sevindiren haber İran'dan geldi. Peki, corona virüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı var mı?

Giriş Tarihi: 11.03.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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