Sevindiren açıklama! Corona virüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı var mı? Corona virüsü ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne karşı önlemler alınıyor. Türkiye'de de bir kişide virüsün görülmesi üzerine vatandaşlar önlemleri arttırdı. Çin'de 3 bin 158, İran'da 354 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsü için ilaç bulunup bulunmadığı merak ediliyordu. Sevindiren haber İran'dan geldi. Peki, corona virüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı var mı? Giriş Tarihi: 11.03.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 16:20
Corona virüsü ilacı bulundu mu? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa'da yükselmeye devam ederken, milyonları sevindirecek haber geldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, corona virüs ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, corona virüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı var mı? İşte ayrıntılar...
CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU?
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ilacını bulduklarını açıklayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" dedi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.
"İLAÇ, 24 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ"
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.
"NETİCELER KESİNLEŞİRSE PİYASAYA SÜRÜLECEK"
Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.
3 HAFTA İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR
Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.