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Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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SABİHA GÖKÇEN'DEKİ PEGASUS UÇAK KAZASINDA ÖN RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberi... Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi. Raporda ayrıca, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI
Pegasus uçağı pistten çıktı! Kaza anında pilot ile kulenin konuşması ortaya çıktı! PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI! KAZA ANINDA PİLOT İLE KULENİN KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI!
Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı ve üçe bölündü! İşte uçağın pistten çıktığı an... SABİHA GÖKÇEN'DE PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI VE ÜÇE BÖLÜNDÜ! İŞTE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKTIĞI AN...
Pistten çıkan Pegasus uçağının radar görüntüleri ortaya çıktı PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞININ RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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