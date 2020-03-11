Son dakika: ‘Corona virüs’ fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı’nca soruşturma

Son dakika haberine göre Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, mağduriyete yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik talimat verdiğini duyurdu.