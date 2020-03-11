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Son dakika: ‘Corona virüs’ fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı’nca soruşturma

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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‘CORONA VİRÜS’ FIRSATÇILARINA SORUŞTURMA

Son dakika haberine göre ’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün ’de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından harekete geçti.

'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün 'de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından harekete geçti. Başsavcılık, mağduriyete yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik talimat verdiğini duyurdu.

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Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti:
"Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, korona virüsünün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir."

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