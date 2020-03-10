Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti. Kararın ardından basın karşısına çıkan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüsün 1 kişide tespit edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
YILLIK İZİNLER İPTAL EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti.
Çin'den çıkan virüs, dünya çapında binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Özellikle İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e dayandı.
Bakan Koca, Avrupa'yı da etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Koca, "Bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Hasta erkektir ve durumu iyidir. ailesinden herkes şüphelidir ve kontrol altındadır. Bu ülkemizdeki ilk vakadır. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. " dedi.
Bakan Koca zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması gerektiğini vurguladı.
Bakan Koca açıklamalarına şöyle devam ettti;
"Bir hasta topyekun risk değildir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden üstün değildir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım"
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