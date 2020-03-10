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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar tatil edilecek mi?

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Son dakika haberi... , "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında 'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir" dedi.

, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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