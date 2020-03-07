Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
Coronavirüs nedir? Ülkemiz ve dünya gündeminde oldukça yer alan koronavirüs enfeksiyonu hakkında detayları sizler için derledik. Koronavirüse karşı alınması gereken bireysel tedbirleri öğrenmenizde fayda var. Peki, coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
Coronavirüs belirtileri nelerdir? Kendimizi ve çevremizdekileri Koronavirüs enfeksiyonuna karşı en etkili şekilde korumak için; el hijyeni, solunum hijyeni, uygun mesafeyi korumak konuları en önemli unsurlardır. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsten korunmak için neler yapılabileceği konusunda detayları kısaca derledik. Peki, coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? İşte cevaplar...
CORONA VİRÜS NEDİR?
Yeni corona virüs solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür.
CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?
Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların;
*ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla ,
*damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.
CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
• Yüksek Ateş
• Öksürük
• Solunum sıkıntısı
• Şiddetli vakalarda zatürre , ağır solunum yetmezliği , böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.
CORONA VİRÜS AŞISI VAR MI?
Aşısı henüz yoktur.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
• Özel bir tedavi yöntemi yoktur.
• Çoğu zaman belirtiler kendiliğinden kaybolur.
• Semptomlar görüldüğü zaman en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir.
• Virüs enfeksiyonlarında kullanılan destek tedavileri uygulanır.
KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILIR?
- Ellerin sıklıkla su ve sabun kullanılarak yıkanması veya alkol bazlı el antiseptikleri ile temizlenmesi, hapşırırken ve öksürürken temiz ve tek kullanımlık mendil kullanılması veya mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içiyle ağız ve burunun kapatılması, öksüren veya hapşıran kişilerle araya en az 1 metre mesafe koyulması; gerek kendimizi gerekse etrafımızdaki kişileri muhtemel enfeksiyonlardan korumak için alabileceğimiz basit önlemlerdir.
- Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için doğal C Vitamini alımı, doğru beslenme, bol su tüketimi ve düzenli uyku bu süreçte önem arz etmektedir.
- Özellikle yurtdışına yapılacak seyahat programlarının tekrar gözden geçirilmesi ve zorunlu bir durum olmadığı sürece ertelenmesi tavsiye edilmektedir. Seyahatin zaruri olması durumunda, ilgili ülkeye seyahat uyarısı veya yasağı olup olmadığı kontrol edilmesi, seyahat süresince bireysel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, mümkün olduğu sürece kalabalık ortamlarda bulunulmaması ve bulunulması gerekli ise maske kullanılması, seyahat esnasında ve sonrasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi olması durumunda da en yakın sağlık kuruluşuna acilen başvurulması gerekmektedir.
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