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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı! İşte virüsün ortalama kuluçka süresi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Öte yandan ABD'de yapılan bir araştırmaya göre corona virüsün semptomları, virüs kaynağı ile temasın ardından ilk beş günde ortaya çıkıyor, ancak kamu sağlığı uzmanları 14 günlük karantinanın gerekli olduğunu savunuyor.

Giriş Tarihi: 10.03.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 12:58
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı! İşte virüsün ortalama kuluçka süresi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 115 bine yaklaşan ve ölü sayısı 4 bini aşan salgın ile ilgili ABD'li bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastalığın tedavisi ive kontolü çin virüsün yapısını, semptomlarını ve kuluçka süresini ne olarak saptayabilmek büyük bir önem teşkil ediyor.

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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı! İşte virüsün ortalama kuluçka süresi

KULUÇKA SÜRESİ ORTALAMA 5,1 GÜN

ABD'de bulunan John Hopkins Blomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan enfeksiyon uzmanları koronavirüsün kuluçka süresinin ortalama 5,1 gün olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, dünya genelinde uygulanan 14 günlük karantina süresinin gerekliliği de çalışmayla beraber kanıtlandı. Araştırmada, virüsle enfekte olan kişilerin yüzde 2,5'ten azının semptomları 2,2 gün, yüzde 97,5'inin, yani hastaların büyük bir çoğunluğunun ise semptomları 11,5 gün içerisinde gösterdiği belirtildi.

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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı! İşte virüsün ortalama kuluçka süresi

14 GÜNLÜK KARANTİNA DOĞRU BİR UYGULAMA

Daha önce kamu sağlığı uzmanları, 14 günlük karantina süresini tahminlerinden yola çıkarak belirlemişlerdi. Ancak John Hopkins Üniversitesi'nin verileri uygulanan karantina süresinin COVID-19 için doğru bir uygulama olduğunu gösterdi.

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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı! İşte virüsün ortalama kuluçka süresi

HER 10 BİN KİŞİDEN SADECE 101 TEKRAR RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, 14 gün boyunca karantinaya alınan her 10 bin kişiden yalnızca 101'inin tedavi olup ayrıldıktan sonra tekrar hastalığa yakalanabileceği öngörüyor.

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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı! İşte virüsün ortalama kuluçka süresi

Bloomberg Okulu Epidemoloji Bölümü'nden Profesör Justin Lessler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halka açık verilere dayanarak yaptığımız araştırmaya göre 14 günlük karantina ve aktif izleme, bazı vakalar uzun dönemde kaçabilecek olsa da oldukça gerekli bir uygulama" ifadelerini kullandı.