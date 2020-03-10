Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı! İşte virüsün ortalama kuluçka süresi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 115 bine yaklaşan ve ölü sayısı 4 bini aşan salgın ile ilgili ABD'li bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastalığın tedavisi ive kontolü çin virüsün yapısını, semptomlarını ve kuluçka süresini ne olarak saptayabilmek büyük bir önem teşkil ediyor.