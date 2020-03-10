BİZE ULAŞIN
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı! İşte virüsün ortalama kuluçka süresi
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Öte yandan ABD'de yapılan bir araştırmaya göre corona virüsün semptomları, virüs kaynağı ile temasın ardından ilk beş günde ortaya çıkıyor, ancak kamu sağlığı uzmanları 14 günlük karantinanın gerekli olduğunu savunuyor.
Giriş Tarihi: 10.03.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 12:58
- 1
- 70
- 2
- 70
- 3
- 70
- 4
- 70
- 5
- 70