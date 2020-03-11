Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından gözler sağlık otoritelerine çevrildi. A Haber'de canlı yayına bağlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Yanlış bilgilerden korunarak, sağlık otoriteleriyle uyumlu bir şekilde yaşantılarını sürdürmeliler" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Koronavirüsün ülkemize olabildiğince geç gelmesi için çalışmalar yaptık. Bu konuda kısmen de başarılı olduk. Bundan sonra yapılacak olan şey, virüsü toplumumuzda olabildiğince az dolaşmasını az kişiye bulaşmasını ve olabildiğince az kişinin hayatını kaybetmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

A Haber'e bağlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, "Virüsün kontrolden çıkmış bir şekilde dolaştığını düşünmememiz gerekiyor. Elimizde bölye bir bulgu yok." dedi.

Virüs hakkında önemli açıklamalarda bulunan Azap sözlerine şöyle devam etti;

"Ülkemizdeki dolaşma boyutunun tespit edilmesi, salgın boyutunda olup olmadığı tespit edilmeli. Zaten bakanımız da açıkladı, hasta ve ailesi kontrol altında. Daha sonra da çevresinde testler yapılarak virüsün ne kadar dolaştığını anlamak gerekecek."

"Dünya bu kadar ilaç ve aşı için uğraşıyorken, bir el yıkamak mı önleyecek? denilmemeli. Evet el yıkamak önleyecek.Ve solunum, hijyeni el hijyeni diğer şeyleri önleyecek. Bu salgından korunurken söylediğimiz bir şey var; öncelikle yanlış bilgiden korunmak lazım. Güven duygusunu zedeliyor ve sağlık otoritelerine güvenler sarsılıyor. Yanlış bilgiler doğrultusunda hareket ederek topluma zarar veriyorlar. Herkese çok önemli sorumluluk düşüyor.Yanlış bilgilerden korunarak, sağlık otoriteleriyle uyumlu bir şekilde yaşantılarını sürdürmeliler"