Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından gözler sağlık otoritelerine çevrildi. A Haber'de canlı yayına bağlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Yanlış bilgilerden korunarak, sağlık otoriteleriyle uyumlu bir şekilde yaşantılarını sürdürmeliler" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Koronavirüsün ülkemize olabildiğince geç gelmesi için çalışmalar yaptık. Bu konuda kısmen de başarılı olduk. Bundan sonra yapılacak olan şey, virüsü toplumumuzda olabildiğince az dolaşmasını az kişiye bulaşmasını ve olabildiğince az kişinin hayatını kaybetmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?
A Haber'e bağlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, "Virüsün kontrolden çıkmış bir şekilde dolaştığını düşünmememiz gerekiyor. Elimizde bölye bir bulgu yok." dedi.
Virüs hakkında önemli açıklamalarda bulunan Azap sözlerine şöyle devam etti;
"Ülkemizdeki dolaşma boyutunun tespit edilmesi, salgın boyutunda olup olmadığı tespit edilmeli. Zaten bakanımız da açıkladı, hasta ve ailesi kontrol altında. Daha sonra da çevresinde testler yapılarak virüsün ne kadar dolaştığını anlamak gerekecek."
"Dünya bu kadar ilaç ve aşı için uğraşıyorken, bir el yıkamak mı önleyecek? denilmemeli. Evet el yıkamak önleyecek.Ve solunum, hijyeni el hijyeni diğer şeyleri önleyecek. Bu salgından korunurken söylediğimiz bir şey var; öncelikle yanlış bilgiden korunmak lazım. Güven duygusunu zedeliyor ve sağlık otoritelerine güvenler sarsılıyor. Yanlış bilgiler doğrultusunda hareket ederek topluma zarar veriyorlar. Herkese çok önemli sorumluluk düşüyor.Yanlış bilgilerden korunarak, sağlık otoriteleriyle uyumlu bir şekilde yaşantılarını sürdürmeliler"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'nün yeniden yapılanması soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
- Türk-Rus heyetlerinin toplantısı başladı
- Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
- Koronavirüsten nasıl korunulur?
- Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edilmiştir
- Koronavirüsten nasıl korunuruz? Uzman isim A Haber’de açıkladı
- Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü
- Bakan Selçuk açıkladı! Okullar tatil edilecek mi?
- Çavuşoğlu Josep Borrell ile görüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?