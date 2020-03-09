Bekçi düdüğü hırsızların korkulu rüyası oldu! Vakalar yarı yarıya düştü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; günlük evden hırsızlık olayları 2018 yılının Ocak ayında 226 seviyelerindeyken 2020 yılında 126'ya geriledi. Bekçiler 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti. Tekrardan başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulamasıyla, asayiş olaylarında büyük oranda düşüş yaşandı.
İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulamasını 2016 yılında Emniyet Teşkilatı bünyesinde yeniden hayata geçirdi. 81 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 21 bin 723 Çarşı ve Mahalle Bekçisi gece vakitlerinde yaya devriye görevi gerçekleştirerek suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanmasında ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanmasında etkin rol alıyor.
BEKÇİLER 18 AYDA 4 BİN 224 HIRSIZLIK OLAYINA MÜDAHALE ETTİ
Bekçiler, 1 Eylül 2018-29 Şubat 2020 tarihine kadar geçen sürede, 129 bin 658 kişi hakkında adli işlem yaparken, 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti. Bekçiler sayesinde bin 128 kayıp çocuk bulunup ailelerine teslim edilirken, 18 yaş üstü 3 bin 689 kayıp şahıs yine bekçiler tarafından bulundu. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 69 bin 665 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE VE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Bekçiler tarafından gerçekleştirilen yaya devriyeleri sırasında, 253 kilo 319 gram uyuşturucu/uyarıcı (kokain, eroin, esrar, bonzai vb.) madde ile 36 bin 103 adet hap, 20 adet uzun namlulu silah, 2 bin 321 adet tabanca, 876 adet av tüfeği, 5 adet el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 23 bin 483 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 3 bin 399 adet kurusıkı tabanca,3 bin 538 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.
MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN TÜM SUÇLAR YÜZDE 16,7 AZALDI
Ayrıca, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulamasının yeniden başlamasının yanı sıra asayiş suçları ile mücadele politikalarının uygulanması, suç haritalarının hazırlanarak analiz çalışmalarının yapılması, görev sorumluluk alanlarının belirlenmesi, bu veriler ışığında motorize ve yaya devriye ekiplerinin sayılarının güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğünün arttırılması ile mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda ciddi oranda düşüş oldu. Bu kapsamda, mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda 2018 yılı ile 2019 yılı karşılaştırıldığında yüzde 10'luk düşüş yaşanırken, evden hırsızlık olaylarında bu düşüş yüzde 16,7 oldu.
ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE GÜNLÜK EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARI GERİLEDİ
Türkiye'de meydana gelen günlük evden hırsızlık olayları 2018 yılı Ocak ayında 226 seviyelerindeyken, 2020 Şubat ayı itibarıyla 124'e geriledi. Hırsızlık olaylarının, özellikle 3 büyükşehirde aynı dönemde Ankara'da 23'ten 2'ye, İstanbul'da 71'den 28'e, İzmir'de ise 13'ten 4'e düştüğü görüldü. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2018 yılı Ocak ayında yüzde 41,3 olan aydınlatma oranı, 2020 yılı Şubat ayı itibariyle yüzde 50,1 seviyesine ulaştı.
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