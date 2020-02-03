Bekçi maaşı ne kadar? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanıyor?
Bekçi maaşı ne kadar? Son günlerde gündeme gelen bekçi maaşı kaç lira oldu? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamaya göre bekçilerin ne kadar kazandığı belli oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; çarşı ve mahalle bekçilerinin ne kadar maaş aldığı da açıklığa kavuşmuş oldu. 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisinin 19 bin 706'sının lise mezunu olduğu biliniyor. Peki, bekçi maaşı ne kadar? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 03.02.2020 18:31Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 18:32
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Bekçi maaşı ne kadar? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanıyor?
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Bekçi maaşı ne kadar? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanıyor?
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Bekçi maaşı ne kadar? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanıyor?
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Bekçi maaşı ne kadar? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanıyor?
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Bekçi maaşı ne kadar? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanıyor?