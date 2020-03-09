09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sağlık Bakanı Koca'dan yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
BAKAN KOCA 14 GÜN KURALINA DİKKAT ÇEKTİ

, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dönüşleri için "14 gün kuralı"na dikkati çekti. , "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım" dedi.

, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dönüşleri için "14 gün kuralı"na uyulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı" başlığıyla şu tedbirleri sıraladı:

"Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir."

"SORUMLULUK BÜYÜK, TEDBİRLER ÇOK BASİT, LÜTFEN UYALIM"
Söz konusu paylaşımda "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım." çağrısında bulunan , koronavirüsle ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın "www.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İstanbul'da koronavirüs var' iddialarına yanıt SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN 'İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS VAR' İDDİALARINA YANIT
Son dakika: İstanbul’dan kalkan uçakta koronavirüs çıktı mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı SON DAKİKA: İSTANBUL’DAN KALKAN UÇAKTA KORONAVİRÜS ÇIKTI MI? SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de koronavirüse karşı alınan önemleri anlattı ve 5 ülkeden gelen vatandaşlara çağrı yaptı SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNEMLERİ ANLATTI VE 5 ÜLKEDEN GELEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN