Bekçi alımı 2020'de olacak mı? Bekçi alımları ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı 2020 yılında ne zaman yapılacak? Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için adayların hazırlıkları sürüyor. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, bekçi alımı ne zaman başlıyor? 2020 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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