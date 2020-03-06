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Bekçi alımı 2020'de olacak mı? Bekçi alımları ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı 2020 yılında ne zaman yapılacak? Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için adayların hazırlıkları sürüyor. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, bekçi alımı ne zaman başlıyor? 2020 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 16:20
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Bekçi alımı 2020'de olacak mı? Bekçi alımları ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? 2020 yılında yapılması beklenen bekçi alımlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. 2019 yılında gerçekleştirilen 1. ve 2. dönem bekçi alımlarının tamamlanmasının ardından gözler bu yılki alımlara çevrildi. Binlerce vatandaş, Polis Akademisi'nin duyurularını yakından takip ediyor. Peki, bekçi alımı 2020'de olacak mı? Bekçi alımları ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

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Bekçi alımı 2020'de olacak mı? Bekçi alımları ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI 2020'DE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında bekçi alımı için başvruru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi tarafından bekçi alımına ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bekçi alımı 2020'de olacak mı? Bekçi alımları ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

2020 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Lise mezunu bekçi: 5 bin 71

Üniversite mezunu bekçi: 5 bin 78

Lise mezunu bekçinin maaşı derecesi yükseldiğinde 5 bin 467 liraya, ön lisans ve lisans mezunlarının maaşları da 1. dereceye geldiklerinde 5 bin 625 liraya yükseliyor.

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Bekçi alımı 2020'de olacak mı? Bekçi alımları ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Bekçi olmak isteyenlerde,

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Bekçi alımı 2020'de olacak mı? Bekçi alımları ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,