Bekçilere en az 4527 TL! En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi alımı ne zaman?

Bekçilik mesleği 2016 yılında yeniden yürürlüğe alındı. Asayiş konularında tedbiri artırmak üzere yürürlüğe konulan uygulama kısa sürede büyük başarı elde etti. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarda hırsızlık ve gasp gibi suçların büyük oranda düştüğü görüldü. Uyuşturucu ile mücadelede de 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilerin başarısı büyük oldu. İçişleri Bakanlığı sık sık ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu bekçi alımları gerçekleştirdi. Bekçilik mesleğine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Bekçilerin çalışma şartları ve kazançları mesleği bir adım öne çıkarıyor. Yeni bekçi alım ilanı heyecanla bekleniyor. Peki, lise mezunu bekçi alımı ne zaman? En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





