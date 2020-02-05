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Bekçilere en az 4527 TL! En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi alımı ne zaman?

Bekçilik mesleği 2016 yılında yeniden yürürlüğe alındı. Asayiş konularında tedbiri artırmak üzere yürürlüğe konulan uygulama kısa sürede büyük başarı elde etti. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarda hırsızlık ve gasp gibi suçların büyük oranda düştüğü görüldü. Uyuşturucu ile mücadelede de 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilerin başarısı büyük oldu. İçişleri Bakanlığı sık sık ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu bekçi alımları gerçekleştirdi. Bekçilik mesleğine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Bekçilerin çalışma şartları ve kazançları mesleği bir adım öne çıkarıyor. Yeni bekçi alım ilanı heyecanla bekleniyor. Peki, lise mezunu bekçi alımı ne zaman? En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 09:44
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Bekçilere en az 4527 TL! En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi alımı ne zaman?

Bekçilik uygulaması uzun yıllar sonra 2016'da yeniden hayatımıza girdi. Asayiş olayları ile mücadele için atılan adım meyvesini kısa sürede verdi. Bekçiler asayiş konularında büyük başarı elde etti. Gasp ve hırsızlık gibi suçlarda büyük düşüş görüldü. Bekçilik alımları ilkokul, lise ve üniversite şeklinde yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bekçilik alımları her seferinde büyük ilgi gördü. Maaşının diğer mesleklere göre yüksek olması ve çalışma şartları bekçilik mesleğini tercih haline getirmiş görünüyor. Vatandaşlar bekçilik maaşlarını araştırırken, alımların ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Peki, en düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi alımı ne zaman? İşte detaylar...

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Bekçilere en az 4527 TL! En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi alımı ne zaman?

BEKÇİLERİN YÜZDE 60'I LİSE MEZUNU

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde halen 21.292 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görev yapıyor. Bunlardan 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19.706'sının; 12.001'i (%60,90) lise, 3.137'si (%15,91) yüksekokul, 3.943'ü (%20) lisans ve 29'u (%0,15) ise yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır.

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Bekçilere en az 4527 TL! En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi alımı ne zaman?

1) KİMLER BEKÇİ OLABİLİYOR?

Bekçi olmak isteyenlerde, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise ya da dengi okul mezunu olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak" koşulları aranıyor.

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Bekçilere en az 4527 TL! En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi alımı ne zaman?

2) NASIL SEÇİLİYORLAR?

Bekçilik için başvuranlar yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlüden oluşan 3 aşamalı sınavdan geçiriliyor. Adaylar, ön sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde yapılan yazılı sınavda 100 üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılıyor. Yazılı sınavda başarılı olanlar, fiziki yeterlilik sınavına giriyor. Bu sınavda 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılıyor.

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Bekçilere en az 4527 TL! En düşük çarşı ve mahalle bekçisi maaşı ne kadar? Lise mezunu bekçi alımı ne zaman?

Sözlü sınavda ise adayların konu hakkında bilgi düzeyleri, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade yeteneği, beden dilini kullanma becerisi ölçülüyor. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılıyor. Adayların başarı sıralamaları ise yazılı sınav puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ve sözlü sınav puanının yüzde 50'sinden oluşuyor. Son alımda 80 bin aday sporda elenirken, 50 bin mülakatta 8 bin 242 kişi göreve seçildi.