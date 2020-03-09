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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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MSB YENİ BİLGİYİ PAYLAŞTI! PKK'DAN KOPUŞLAR SÜRÜYOR

(MSB) "'deki barınma alanlarından kaçan /'li 2 terörist daha /Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu." bilgisini paylaştı.

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ve örgüt üyelerine "teslim olun" çağrısı sonrası 'dan kopuşlar sürüyor.

MSB'den paylaşılan son dakika bilgisinde, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa / Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verdildi.

Son dakika: MSB: PKK-YPG'li 2 terörist teslim oldu SON DAKİKA: MSB: PKK-YPG'Lİ 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

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