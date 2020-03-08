Son dakika | Marmara Denizi Yolava açıklarında deprem | AFAD Kandilli son depremler
Son dakika haberi...Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova, Kocaeli ve İstanbul’dan da hissedildi. AFAD'ın bildirdiğine göre deprem yaklaşık 10 km derinlikte meydana geldi.
AFAD merkez üssü Yalova açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve İstanbul'da da hissedildiği açıklandı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Yalova'ya 3 kilometre uzaklıkta bu sabah saat 07.21'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 10.4 olarak kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yüzbinler bekliyor! 27. POMEM şartları nedir?
- Başkan Erdoğan'dan kadınlar günü mesajı
- İtalya'da koronavirüs alarmı! Karantina başladı
- THY'den duygulandıran sürpriz
- İzmir'de 'gaybubet evlerine' operasyon!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ödül verirken tokalaşmadı
- Türkiye'den insanlık dersi!
- Altun'dan ateşkes açıklaması: İzin vermeyeceğiz
- Erdoğan ailesinin mutlu günü! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
- "CHP hainler tarafından ele geçirildi"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları
- Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)