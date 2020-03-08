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Son dakika | Marmara Denizi Yolava açıklarında deprem | AFAD Kandilli son depremler

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Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

Son dakika haberi...Marmara Denizi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova, ve İstanbul’dan da hissedildi. AFAD'ın bildirdiğine göre deprem yaklaşık 10 km derinlikte meydana geldi.

AFAD merkez üssü açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve İstanbul'da da hissedildiği açıklandı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER


Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Yalova'ya 3 kilometre uzaklıkta bu sabah saat 07.21'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.



Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 10.4 olarak kaydetti.

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