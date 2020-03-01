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Ege Denizi’nde korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
EGE DENİZİ’NDE DEPREM!

AFAD son dakika deprem bilgisine göre, ’nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Gökçeada açıklarında gerçekleştiği belirtildi.

'nde korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler bilgisine göre; Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Gökçeada'nın 135 kilometre açıklarında meydana geldiği bilgisi verildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.01 08:08:05 38.9577 27.8493 12.7 -.- 1.8 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 08:05:52 38.0873 38.9922 16.0 -.- 1.7 -.- ESENCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.01 07:33:37 38.4383 39.2645 4.8 -.- 2.1 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.01 07:32:32 39.7790 24.0018 17.7 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel
2020.03.01 06:58:56 39.1302 27.7902 14.1 -.- 2.2 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.01 06:53:17 38.9982 27.8585 9.4 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 06:47:58 38.9772 27.8767 9.7 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 06:45:30 38.3770 39.0910 5.4 -.- 1.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.01 06:37:32 38.9443 27.8342 9.9 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.01 06:33:08 39.1298 27.7853 7.2 -.- 2.8 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.01 06:23:56 38.3150 39.0195 13.0 -.- 1.3 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel

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