Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 5 Mart AFAD son depremler
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 5 Mart AFAD son depremler...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.94 kilometre atlında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Saat 12.32'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.05 12:35:55 35.2203 27.9080 10.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.05 12:32:39 35.1618 28.0503 19.4 -.- 3.6 3.4 AKDENIZ İlksel
2020.03.05 11:50:11 38.4165 39.2678 11.7 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.05 11:49:50 38.2387 38.7960 13.6 -.- 1.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.05 11:42:32 35.1847 27.9265 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.05 11:33:40 37.7092 26.8908 24.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.05 11:22:59 39.1010 27.8165 7.5 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 11:19:40 35.7160 26.4307 14.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.05 11:11:47 37.7038 26.8545 5.0 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.05 11:00:41 37.6788 26.7920 5.4 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.05 10:50:46 36.9425 27.6387 2.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.05 10:41:28 37.7253 26.9037 25.5 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.05 10:25:21 40.7357 35.7172 7.8 -.- 1.8 -.- YUZBEYI-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2020.03.05 10:17:53 39.0655 27.9213 17.8 -.- 1.5 -.- CANAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.05 10:13:52 38.9810 27.8997 18.1 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.05 10:13:13 37.2493 28.2662 0.0 -.- 1.9 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2020.03.05 10:08:18 38.9812 27.8863 14.2 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.05 09:34:03 38.3167 44.6222 2.4 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.05 09:22:38 39.1880 27.9493 7.0 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.05 09:21:26 39.0987 27.8897 9.1 -.- 1.7 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 09:12:28 38.4330 44.3535 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
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