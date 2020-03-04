Son dakika haberi... Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem |Son depremler
Son dakika haberi... Türkiye-İran sınırında korkutan deprem.... Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Son dakika haberi... Türkiye İran sınırında deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Saati 14.33 olarak olarak açıklanan deprem yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ
İran'da meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, bugün saat 14.33 sıralarında merkez üstü İran'ın Salmas bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Van'da da hissedilen deprem, can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.
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