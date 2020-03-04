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Son dakika haberi... Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem |Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
TÜRKİYE SINIRINDA KORKUTAN DEPREM

... Türkiye-İran sınırında korkutan .... Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

... Türkiye İran sınırında meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Saati 14.33 olarak olarak açıklanan deprem yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

İran'da meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, bugün saat 14.33 sıralarında merkez üstü İran'ın Salmas bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Van'da da hissedilen deprem, can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

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