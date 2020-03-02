Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.52'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.52'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

2020.03.02 17:52:49 38.2213 38.8340 5.0 -.- 3.9 4.0 ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.02 17:22:34 38.6178 40.8247 5.1 -.- 3.5 3.7 SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel

2020.03.02 17:19:53 40.7765 29.1508 24.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel

2020.03.02 16:46:11 38.9737 27.8700 10.0 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 16:19:18 38.9635 27.8918 5.2 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 15:35:07 39.3792 38.3508 8.6 -.- 2.6 -.- ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2020.03.02 15:32:52 39.9945 42.6020 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.03.02 15:29:29 39.1082 27.7983 3.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.02 15:19:22 39.8583 33.0485 6.4 -.- 1.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2020.03.02 15:02:35 39.9683 27.0695 5.2 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.03.02 13:39:45 36.1498 33.5612 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.03.02 13:22:58 38.4145 39.2277 5.7 -.- 2.1 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 13:09:58 38.1973 38.8565 20.0 -.- 1.8 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.02 12:57:26 35.2605 33.6705 1.9 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel

2020.03.02 12:48:42 38.4400 39.2462 5.0 -.- 2.1 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 12:47:23 38.4643 39.4085 6.2 -.- 0.6 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 12:42:36 38.4372 39.2687 2.8 -.- 2.0 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 12:16:08 37.1915 27.8838 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.03.02 11:57:33 37.7773 25.9537 5.0 -.- 3.2 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.03.02 11:45:52 39.1198 27.7895 15.2 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.02 11:41:32 38.9608 27.8840 12.9 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 11:39:04 39.1140 27.8112 5.1 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.02 11:23:10 39.0075 27.8805 7.0 -.- 2.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 11:22:40 36.6060 36.3355 3.9 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2020.03.02 11:17:57 38.4078 39.2580 5.3 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 11:12:54 38.4502 39.3860 5.3 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.02 11:11:24 39.0092 27.8790 16.0 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 10:44:48 38.9035 27.8353 5.2 -.- 1.1 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 10:34:51 39.0098 27.8422 7.9 -.- 2.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.02 10:30:09 38.2570 38.8233 3.9 -.- 3.5 3.6 AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel