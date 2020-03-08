Son dakika: İran'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e yükseldi
Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6 bin 566 oldu.
İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e vaka sayısı 6 bin 566'ya yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194'e ulaştığını, 743 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 6 bin 566'ya çıktığını bildirdi.
ŞEHİRLERE GİRİŞ ��ÇİN KISITLAMA KONULDU
Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor.
İran devlet havayolları şirketi IranAir'in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.
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