Son dakika: İran için korkunç haber! Tahran'ın yüzde 30 ila 40'ı koronavirüse yakalanabilir

Çin'de ortaya çıkıp dünyanın büyük kısmına yayılan ve büyük can kaybına yol açan koronavürüs (Kovid-19) İran'da da etkisini gösteriyor. Son dakika haberine göre; İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani, "Kovid-19 tespit edilen bir kişi virüsü aynı anda 4 kişiye daha bulaştırabiliyor. 20 Mart'a kadar Tahran halkının yüzde 30 ila 40'ının koronavirüse yakalanacağını tahmin ediyorum" açıklamasında bulundu. Ayrıca uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İran'da hızlı bir şekilde yayılmasının ardında Tahran yönetiminin ihmallerinin olduğu ve ülkedeki gerçek vaka sayısının gizlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 20 Mart'a kadar başkent Tahran'da yaşayanların yüzde 40'ına bulaşabileceğini söyledi.



"TAHRAN'IN YÜZDE 30 İLA 40'I KORONAVİRÜSE YAKALANABİLİR"

Aynı zamanda bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Merdani, hükümetin resmi yayın organı İran Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Kovid-19'un hızla yayıldığını belirterek, "Kovid-19 tespit edilen bir kişi virüsü aynı anda 4 kişiye daha bulaştırabiliyor. 20 Mart'a kadar Tahran halkının yüzde 30 ila 40'ının koronavirüse yakalanacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.





"3 İLE 5 GÜN ARASINDA İYİLEŞEBİLİR"

Koronavirüs vakalarının yüzde 80'inin belirti göstermediğini ve bu virüse yakalananların çok azında belirti gözlendiğini dile getiren Merdani, "Koronavirüse yakalanan hastaların bazıları klinik belirti göstermeden 3 ile 5 gün arasında iyileşebilir." diye konuştu.



"KORONAVİRÜS MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Öte yandan İran Koronayla Mücadele Merkezi Üyesi Hamid Suri ise virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde koronavirüs vakalarının mart sonuna kadar devam edeceğini, akabinde son bulacağını söyledi.



VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Suri, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Salgının kontrol altına alınmasında en önemli faktör sağlık kurallarına uymaktır. Temastan özellikle de yakın temastan uzak durmalıyız. Halk, düğün, taziye ve toplu yemek gibi programlardan uzak durmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'ın yüzde 40'ının virüse yakalanma ihtimalini reddeden Suri, "Salgın yavaş yavaş azalıyor. Eğer etkili adımlar atılmazsa oranlar yükselecektir. Tahran halkının yüzde 40'ının koronavirüse yakalanma ihtimali sıfıra yakındır." görüşlerini paylaştı.





SIRBİSTAN'DA İLK KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ

Sırbistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, söz konusu kişinin kısa süre önce Macaristan'dan geldiğini söyledi.

Bu arada, iki gün önce ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Slovenya'da ise virüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükselirken, Hırvatistan'daki vaka sayısı 11'e çıktı.

Diğer bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te 2, Kuzey Makedonya'da da 1 kişide virüs tespit edilmişti.



UZMANLAR, KORONAVİRÜSÜN İRAN'DA HIZLA YAYILMASINDA YÖNETİMİN İHMALLERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR



Uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İran'da hızlı bir şekilde yayılmasının ardında Tahran yönetiminin ihmallerinin olduğu ve ülkedeki gerçek vaka sayısının gizlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

İran'daki Kovid-19 salgınının boyutlarını değerlendiren İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Hakkı Uygur, hükümetin aciz devlet görüntüsü vermek istemediği için gerçek vaka sayısını açıklamadığını ifade etti.

Tahran yönetiminin, 19 Şubat'ta ilk vakanın görüldüğü Kum kentini karantinaya almama ısrarını değerlendiren Uygur, "Kum'un Şiiler için kutsal kent olması, ulemanın tavrı, dünyadaki Şiilik imajının zarar göreceğini düşünmeleri ve teknik olarak 2 milyonluk bir şehri karantinaya almanın zorlukları nedenler arasında gösterilebilir. Hastalığı zamanında duyurmayıp Kum'u karantina altına almamaları büyük bir sorumsuzluktur." görüşünü dile getirdi.

Açıklanan vaka sayısının düşük olduğuna ve teşhis kitlerinin yetersizliğine dikkati çeken Uygur, "Büyük çoğunlukla elit kesimler test yaptırma şansına sahip. İran, bu badireyi atlatabilir ama kayıp sayısı çok fazla olacaktır. Hapishaneleri tahliye ettikleri düşünüldüğünde İran'ın önümüzdeki aylarda oldukça zor durumda kalacağı söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"KATI TEDBİRLER ALMAYA MECBUR KALACAKLAR"

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç ise Kovid-19'un Kum kentinden yayılması sürecinin iyi yönetilemediğini savundu.

Virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı kentte, virüsün sağlık personeline ve bu kişiler aracılığıyla da üst düzey devlet adamlarına bulaştığını ifade eden Koç, İran'ın kriz zamanlarında kamuoyunu doğru bilgilendirmediğine dikkati çekti.

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastalıkta yüzde 2'lik bir ölüm oranı var. İran'ın açıkladığı ilk verilere göre ölüm oranı yüzde 10'un da üzerindeydi. Bu durum verilerin gizlendiğini gösteriyor. Yani gerçek koronavirüs vaka sayısı toplum ile paylaşılmıyor. Kriz zamanlarında kamuoyu ile şeffaf bir şekilde bilgi paylaşmayan bir devlet aklı var karşımızda. Seçimlerle ilgili net bilgi paylaşmıyorlar. Uluslararası baskı olmasaydı belki de Ukrayna uçağını düşürdüklerini itiraf etmeyeceklerdi. Gösterilerde kaç kişinin öldüğü net değil."

Kum şehrinde ilk vakalar ortaya çıktığında üst düzey bürokratların olayın ciddiyetinin farkında olduklarını ve şehri karantinaya almak istediklerini söyleyen Koç, buna din adamlarının şehirdeki "Hazreti Masume Türbesi gibi Şii inancında kutsal sayılan mekanların şifa kaynağı olduğuna inanmaları nedeniyle engel olduğunu" söyledi.

Ülkede "karantina" kelimesini kullanmamaya yönelik bir hassasiyet olduğuna ve yetkililerin ihmalleri nedeniyle virüsün komşu ülkelere de yayıldığına değinen Koç, "İran'ın tedbirsizliği yüzünden kriz kontrolden çıkmış durumda. İlk andan itibaren 'sağlık altyapımız bu krizi yönetmek için yeterlidir' demeleri gerçeği yansıtmıyor. İlerleyen zamanlarda katı tedbirler almaya mecbur kalacaklar ama adını karantina koymayacaklar. Ölüm olayları artık sokaklarda görülmeye başlandı. Gerçekten vahim bir tablo. İran'da bir anda her eyalette benzer görüntüler ortaya çıkarsa şaşırmamak lazım." ifadelerini kullandı.



İRAN'DAKİ VAKA SAYISI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, vaka sayısının da 3 bin 513'e yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkede virüs hızla yayılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar başta olmak üzere birçok üst düzey ismin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

