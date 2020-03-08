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FETÖ'cü Hakan Şükür'ün o yalanı tutmadı! Şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanmaya başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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FETÖ'CÜ ŞÜKÜR ŞİMDİ DE ATATÜRK'Ü KULLANMAYA BAŞLADI

Kırmızı bültenle aranan Fetullahçı Terör Örgütü () firarisi , dolandırılma ve batma yalanları tutmayınca bu sefer de Gazi ’e sarıldı. FETÖ’cü Hakan Şükür’ün paylaştığı videolarda Atatürk’ü kullanması dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu videolara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Zora giren Atatürk fotoğrafına sarılıyor" paylaşımlarında bulundu.

Kırmızı bültenle aranan firarisi eski futbolcu , paylaştığı videoda "Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır" diyerek kendisini mağdur göstermeye çalışmıştı.

Hakan Şükür'ün yeni videolarında ise 'ün fotoğrafını kullanması dikkat çekti. Son 5 video yayınında oturduğu koltuğun arkasında bulunan konsolda Atatürk fotoğrafı yer alıyor.

Şükür'ün bu tercihi vatandaş tarafından 'zora giren Atatürk fotoğrafına sarılıyor' şeklinde tepki gördü.

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