FETÖ'cü Hakan Şükür'ün o yalanı tutmadı! Şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanmaya başladı
Kırmızı bültenle aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, dolandırılma ve batma yalanları tutmayınca bu sefer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sarıldı. FETÖ’cü Hakan Şükür’ün paylaştığı videolarda Atatürk’ü kullanması dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu videolara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Zora giren Atatürk fotoğrafına sarılıyor" paylaşımlarında bulundu.
Kırmızı bültenle aranan FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür, paylaştığı videoda "Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır" diyerek kendisini mağdur göstermeye çalışmıştı.
Hakan Şükür'ün yeni videolarında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kullanması dikkat çekti. Son 5 video yayınında oturduğu koltuğun arkasında bulunan konsolda Atatürk fotoğrafı yer alıyor.
Şükür'ün bu tercihi vatandaş tarafından 'zora giren Atatürk fotoğrafına sarılıyor' şeklinde tepki gördü.
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