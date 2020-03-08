08 Mart 2020, Pazar
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu

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Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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ERDOĞAN'DAN İDLİB ŞEHİDİNİN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

Başkan , Suriye'nin kentinde rejim unsurlarının kalleş saldırısı sonucu 3 Mart 2020 tarihinde şehit düşen 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı 'ın ’de yaşayan ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, "Şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cenneti ile cemali ile inşAllah anne, baba ve bütün aileyi inşallah cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti. Ve şehitlerimiz peygamberimize komşu, rabbim bizi de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşAllah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan , 'de şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı 'ın ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milletvekili Nilgün Ök,eski eski Ekonomi Bakanı Niyat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekçi, İdlib'de şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Pamukkale'nin Aktepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette şehit babası Suat Akman ile annesi Gülseren Akman, Zeybekçi aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan görüşmede, aileye taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, görüşmede "Şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cenneti ile cemali ile inşAllah anne, baba ve bütün aileyi inşallah cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti. Ve şehitlerimiz peygamberimize komşu, rabbim bizi de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşAllah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu | Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İDLİB ŞEHİDİ ARMAĞAN AKMAN'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU | VİDEO

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI DİLEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekat alanında rejim unsurlarının açtığı ateş sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun ve Uzman Onbaşı Armağan Akman için başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 3 Mart 2020 tarihinde Rejimin açtığı ateş sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer vermişti.





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