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İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası oluyor! 1165 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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TÜRKİYE'NİN GURURU! HEDEFİ 12'DEN VURUYOR...

İHA, SİHA ve İKU'ların güvenlik güçlerince kullanılmaya başlandığı 2016'dan 1 2020'ye kadar 177'si direkt SİHA'larla olmak üzere , 416 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA ve SİHA'lar, yurt içinde 2016'da 2 bin 20, 2017'de 10 bin 928, 2018'de 16 bin 796 ve 2019'da 31 bin 580 ve 1 Ocak-1 Mart 2020 tarihlerinde 2 bin 85 saat havada görev yaptı.

Sınırların güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla bugüne kadar birçok harekat düzenleyen Silahlı Kuvvetlerinin () bu alandaki mücadelesi başarıyla sürüyor.

Harekatlarda insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) etkin kullanılıyor. İHA'ların tespit ettiği hedefler, SİHA'ların "nokta atışı"yla imha ediliyor.

İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARININ DA VAZGEÇİLMEZİ OLDULAR

İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakları (İKU) sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçiğin olduğu gibi yurt genelinde düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında da jandarma ve polislerin en büyük yardımcısı. Karadan yürütülen operasyonlara hava gücü olarak katkı sağlayan araçlar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vuruyor.

Bu kapsamda İHA ve SİHA'lar, 2016'da 2 bin 20, 2017'de 10 bin 928, 2018'de 16 bin 796 ve 2019'da 31 bin 580 saat uçuş gerçekleştirdi. Bu araçların 2019'da havada harcadığı mesai, 2018'e göre yüzde 88 arttı. İHA ve SİHA'lar, 1 Ocak-1 2020 tarihlerinde 2 bin 85 saat havada görev yaptı.

GEÇEN YIL 73 TERÖRİST SİHA'LARIN DİREKT HEDEFİ OLDU

İHA, SİHA ve İKU'ların 2019'da yer tespitleri sonucu 73'ü SİHA'larla olmak üzere 384 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlerce kullanıldığı belirlenen 123 sığınak imha edildi.

İHA, SİHA ve İKU'ların Türk güvenlik güçlerince kullanılmaya başlandığı 2016'dan bugüne kadar 177'si SİHA'larla olmak üzere , 416 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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