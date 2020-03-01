Portekizli siyaset bilimciden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam
İdlib'deki hain saldırıda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında TSK'ya ait SİHA'lar, rejime ait hedefleri tek tek imha etti. Bu başarı karşısında SİHA'lara olan hayranlığını gizleyemeyen Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes, Selçuk Bayraktar için "Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam" dedi.
Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 34 askerimiz şehit oldu. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) 600'den fazla hedefi imha etti, binlerce rejim askerini etkisiz hale getirdi. Baykar'ın üretimini üstlendiği İHA ve SİHA'ların rejime ait hedefleri nokta atışıyla imha etmesi Türkiye'nin bu alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
SELÇUK BAYRAKTAR'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti. Türkiye'nin gücüne güç katan ve havada büyük üstünlük kuran SİHA'lara hayranlığını gizleyemeyen Bruno Maçaes, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için ''Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam'' değerlendirmesini yaptı.
"İHA'LAR DESTEKLENİRSE TÜRKİYE, DÜNYADA BİR NUMARA OLABİLİR"
Öte yandan, Suriye'de Esed Rejimi'ne karşı SİHA'lar kullanılarak elde edilen başarıların ardından sosyal medyada, SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'yi bu alanda bir numara yapmak istediği anların videosu paylaşıldı.
O dönem İHA üretiminde daha yolun başında bir genç olan Bayraktar'ın yanında bulunan askeri ve sivil yetkililere "Türkiye 5 sene içerisinde İHA'lar desteklenirse dünyada bir numara olabilir. Çünkü dünyada da bu projeleri benim gibi arkadaşlar yapıyor. Bu teknolojiyi yakalamak Türkiye için büyük bir fırsat" sözleriyle projenin öneminden bahsettiği görülüyor.
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