30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü. Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı. Bayraktar Akıncı TİHA ve Aksungur İHA'nın ilk uçuşlarıyla Türkiye, İHA teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına adını yazdırdı. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Hisar-A seri üretim aşamasına hazır hale geldi, Korkut Hava Savunma Sistemi envantere girdi. Türkiye'nin uzun menzil hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen ilk S-400 sistemi ülkeye geldi. Türkiye'yi bu kabiliyetlere sahip sınırlı sayıda ülke arasına sokan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Sistemi'nin ilki teslim edildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:39
  • 1
  • 26
Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

Yurt içinde ve dışında güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi Türk savunma sanayisi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşlar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, TÜBİTAK SAGE, özel sektör şirketleri, KOBİ'ler ve üniversitelerin birlikte yürüttüğü çalışmalarla hem mevcut ürün ve ekipmanların sürekliliği, bakım ve idamesi sağlandı hem de yeni teknolojiler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunun yanında bir dizi yeni ürünün geliştirilme sürecindeki kritik aşamalar başarıyla geride bırakıldı.

  • 2
  • 26
Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

TÜRKİYE'NİN YENİ İHA'LARI İLK KEZ UÇTU

Hava platformları alanında yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfında Türkiye'yi dünyadaki 4 ülkeden biri arasına sokan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu yaptı.

  • 3
  • 26
Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

  • 4
  • 26
Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen ve görev menzili binlerce kilometreye ulaşan ilk Anka-S'ler teslim edildi.

Sürü İHA Projesi başlatıldı. İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi.

  • 5
  • 26
Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı.