Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi
Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü. Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı. Bayraktar Akıncı TİHA ve Aksungur İHA'nın ilk uçuşlarıyla Türkiye, İHA teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına adını yazdırdı. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Hisar-A seri üretim aşamasına hazır hale geldi, Korkut Hava Savunma Sistemi envantere girdi. Türkiye'nin uzun menzil hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen ilk S-400 sistemi ülkeye geldi. Türkiye'yi bu kabiliyetlere sahip sınırlı sayıda ülke arasına sokan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Sistemi'nin ilki teslim edildi.
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26