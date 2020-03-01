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SİHA mühimmatlarında Türkiye'den net mesaj! "Hatay çalıntı değildir"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
SİHA MÜHİMMATLARINDA NET MESAJ!

’nin kentinde yaşanan hain saldırıda askerlerimizin şehit olması sonrası, Rus medyasında ile ilgili yer alan skandal haberlerin ardından mühimmatlarında yer alan “ çalıntı değildir” mesajı dikkat etti.

'ye düzenlenen "Bahar Kalkanı "operasyonunda Silahlı İnsansız Hava Araçları () Suriye'de kalleşçe saldırılarda şehit düşen askerlerimiz için kalktı.

"HATAY ÇALINTI DEĞİLDİR"

SİHA mühimmatlarının bir tarafında şehitlerimizin sayısı yazarken diğer tarafında ise " çalındı" haberine itafen "Hatay çalıntı değildir" mesajı yer aldı.

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