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İranlı General Ferhad Debiriyan Suriye'de öldürüldü! Resmi açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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BİR İRANLI GENERAL DAHA SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ!

'ın bir üst düzey komutanı daha 'de öldürüldü. İran devlet televizyonu, 'ın 'da ölüdürüldüğünü açıkladı ancak nasıl öldüğüne dair bilgi paylaşmadı. Ferhad Debiriyan'ın, Devrim Muhafızları 'nun Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu olduğu bildirildi. Daha önce İranlı General Kasım Süleymani'yi suikast düzenleyerek öldürmüştü.

Devrim Muhafızları 'nun 'deki üst düzey mensuplarından 'ın 'da öldürüldüğü bildirildi. İran devlet televizyonu, 'nun Suriye'nin başkenti Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Debiriyan'ın dün gece Şam'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

NASIL ÖLDÜĞÜ PAYLAŞILMADI

İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Debiriyan'ın terör örgütü 'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

KASIM SÜLEYMANİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda İran'ın efsane komutanlarından öldürülmüştü. Kasım Süleymani'nin ölümünü üstlenirken, İran misilleme olarak ABD üslerini vurmuştu. İki ülke daha sonra gerilimi tırmandırmaktan vazgeçerek, sakinliğini korumuştu.

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