İranlı General Ferhad Debiriyan Suriye'de öldürüldü! Resmi açıklama geldi
İran'ın bir üst düzey komutanı daha Suriye'de öldürüldü. İran devlet televizyonu, Ferhad Debiriyan'ın Şam'da ölüdürüldüğünü açıkladı ancak nasıl öldüğüne dair bilgi paylaşmadı. Ferhad Debiriyan'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu olduğu bildirildi. Daha önce ABD İranlı General Kasım Süleymani'yi suikast düzenleyerek öldürmüştü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldüğü bildirildi. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'nin başkenti Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Debiriyan'ın dün gece Şam'da hayatını kaybettiğini duyurdu.
NASIL ÖLDÜĞÜ PAYLAŞILMADI
İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Debiriyan'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.
KASIM SÜLEYMANİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda İran'ın efsane komutanlarından General Kasım Süleymani öldürülmüştü. Kasım Süleymani'nin ölümünü ABD üstlenirken, İran misilleme olarak ABD üslerini vurmuştu. İki ülke daha sonra gerilimi tırmandırmaktan vazgeçerek, sakinliğini korumuştu.
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