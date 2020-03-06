Türkiye'nin SiHA'larla rejim hedeflerini yok etmesi İranlı milisleri korkuttu, kaçışlar başladı
Esad rejiminin İdlib’de düzenlediği kalleş saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bilinen hedefleri SİHA’larla yerle yeksan etti. Bu gelişme katil rejimin bünyesinde bulunan İran destekli milisleri korkuttu. Halep ve İdlib’e gönderilmek istenen birçok milisler birliklerden kaçtı.
TSK ve muhaliflerin vurduğu darbeler rejim ordusu ile İranlı milisleri dağıttı. İdlib ve Halep cephelerine gönderilmek istenen asker/milisler doğudaki toplanma bölgesi Deyrizor'da firar etmeye başladı. 3 bin 500'e yakın milis 27 Şubat'tan beri Türk SİHA'larınca peş peşe vurulunca cephe hattına gitmek istemeyen İran destekli milis grupları arasında arbede yaşandı.
MİNİBÜSLERLE TAŞIMAYA BAŞLADI
Yerel kaynaklar, İran'ın bölgeye göndermek istediği gruplar içindeki 'kaçak' sayısının onlarca olduğunu ifade ediyor. Tahran yönetimi, kaçmayı düşünmeyip cepheye gitmek isteyenleri ise farklı bir taktikle İdlib/Serakib'e yolluyor. Pek çok grup, askeri araçlarla intikal sırasında SİHA'larca bombalanınca Tahran bu kez milisleri minibüslerle taşımaya başladı. Son birkaç gün içerisinde 400 milisin bu şekilde İdlib'e sevk edildiği belirtiliyor.
İran şubat ayında da 400'den fazla yabancı teröristi Türkiye sınırına yollamıştı. Bu arada Suriye güneyinde yerel halkın ayaklanıp Esed'e karşı silahlı isyan başlattığı Dera'ya da rejim ve İran destek birlikler sevk etti. Lübnan Hizbullah'ı mensubu onlarca militanın şehre geldiği öğrenildi. Rejim ve destekçilerinin yeni bir katliama girişmesinden endişe ediliyor.
184 MİLİS DAHA
İdlib'deki 4 milyon sivilin Rusya, İran ve Esed saldırılarından korunması amacıyla 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı sürüyor. Yoğun olarak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) sürdürülen operasyonlarda son 24 saatte 184 rejim unsuru daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıkladığı bilançoya göre toplam sayı 3 bin 367'ye ulaştı. Karada muhalif gruplarca öldürülen milis sayısı da eklendiğinde, rejim kayıplarının 3 bin 500'ü aştığı sanılıyor. MSB ayrıca, bir gün içerisinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracının da imha edildiğini bildirdi.
NOKTA ATIŞI
Yeni Şafak'ın haberine göre; Suriye'de rejimin en kanlı saldırılarını gerçekleştiren 'Kaplan Tugayları' Komutanı Süheyl Selman el-Hasan, Serakib bölgesine SİHA ile vuruldu. Yerel kaynaklar, Süheyl Hasan'ın, Serakib'in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği ve SİHA operasyonuyla bombalandığını bildiriyor. İddiaya göre ağır yaralanan Hasan, yoğun bakımda tedavi görüyor.
Rusya'nın özel önem verdiği isimlerden biri olan Hasan, son dönemde yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin de yaralandığı ve göçe zorlandığı İdlib saldırılarını yöneten kişi olarak biliniyor. Esed milislerinin komutanı Hasan'a Kremlin yönetimince verilmiş çok sayıda ödül bulunuyor.
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