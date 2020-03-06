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Koronavirüs F-35’leri vurdu! İki ülkede üretimi durdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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F-35’LERDE SÜRPRİZ GELİŞME! ÜRETİM DURDU

'un üst satın alma yetkilisi ve Savunma Müsteşarı Ellen Lord, ’den dünyaya yayılan ve 3 binden fazla can alan koronavirüs nedeniyle 'daki savaş uçağı fabrikasında bir hafta boyunca çalışmanın durduğunu, 'da ise işçilerin evden çalışmaya yönlendirildiğini söyledi.

Washington'daki bir savunma konferansında gazetecilere verdiği demeçte, "'da, bir hafta boyunca fabrika kapatıldı." ifadelerini kullandı.

EVDEN ÇALIŞACAKLAR

Star'ın haberine göre; Lord ayrıca 'daki fabrikasındaki Lockheed işçilerin evden çalışmaya yönlendirildiğini öğrendiğini de söyledi. F-35 yapımcısı ayrıca, virüsle ilgili endişeler nedeniyle çok sayıda uluslararası uçuşun iptal edildiği İtalya'nın Cameri kentindeki fabrikasına olan seyahatleri de de kısıtladığını bunun de üretim hattına etki ettiğini açıkladı.

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAPATILDI

İtalya, Asya dışındaki koronavirüs salgından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu ve ülke Çarşamba günü hastalık nedeniyle iki hafta boyunca okulların ve üniversitelerin geçici olarak kapatacağını duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Lockheed yaptığı açıklamada, "İtalya ve Japonya'daki F-35 uluslararası operasyonları üzerindeki etkileri azaltmak için müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalıştığımızı kamuoyuna duyururuz." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında, "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Çalışanlara ABD 'nın rehberliğine uygun olarak kuzey İtalya'ya, Kuzey İtalya'dan seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ettik." denildi. Şirket ayrıca Fort Worth'daki F-35 üretiminin şu anda koronavirüsten etkilenmediğini ve çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

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