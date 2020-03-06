Uluslararası Hukukçular Birliği'nden Yunanistan'a tepki
Yunan hükümetinin ırkçı yaklaşımı sonrasında emniyet güçleri mültecilere gerçek mermiyle saldırıya başladı. M��ltecileri öldüren Yunanistan'a bir tepki de Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan'dan geldi. Ceylan, Yunanistan'ın insan hakları ihlallerine destek olmasına tepki gösterdi.
Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan, sığınmacıların sınırlarına akın etmesiyle panik yaşayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yönetimlerinin, sınırların korunması bahanesiyle Yunanistan'ın insan hakları ihlallerine destek olmasına tepki gösterdi.
ULUSLARARASI HUKUKÇULAR BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ
Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yaptığının altını çizerek, sığınmacıların Avrupa sınırlarına akın etmesinin AB ülkelerinin yönetimlerinde büyük paniğe sebep olduğunu belirtti.
İnsanların en kutsal hakkı olan yaşam hakkı başta olmak üzere mülkiyet, seyahat, barınma ve daha birçok haklarının ihlal edilmesi üzerine can güvenliği nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:
"ABD ve AB ülkeleri ise sığınmacıların kendi ülkelerine gelme ve ekonomik refahlarını etkileme ihtimali üzerinde durmakta ve sığınmacıları insan olarak görmemektedir. Bu yaklaşım hem AB değerlerini ve hem de insan hakları hukuku söylemlerinin bir balondan ibaret olduğunu göstermektedir. Rusya ve İran ise siyasi çıkarları için Suriye'de yapılan soykırım, katliam ve insanlık dışı sürgünleri desteklemektedirler."
"ŞEHİRLERİ BOMBALAYAN..."
Ceylan, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınırlarına gelen sığınmacılar üzerine ateş açarak ölümlere yol açtığını, birçok kadın ve çocuğu yaraladığını hatırlattı.
UHUB Genel Sekreteri Ceylan, şunları kaydetti:
"AB ülkeleri sınırlarının korunması bahanesiyle Yunanistan'ın insan hakları ihlallerine destek olduklarını açıklamışlardır. Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve bunun gibi ülkelerde sivilleri katleden, şehirleri bombalayan, insanları, kadınları, çocukları evlerinden ülkelerinden çıkaranları, insanlığa karşı suç işleyenlere destek verenleri kınıyoruz. Uluslararası kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını yaşanan insanlık dramını ve insanlığa karşı işlenen suçları durdurmaya çağırıyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!
- Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüştü
- "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddiasını yalanladı
- MİT ihanetine imza atan Oda TV'ye sert tepki!
- Başkan Erdoğan'dan bir kritik görüşme daha!
- Nedim Şener’den Ayşenur Arslan’a Oda TV ayarı!
- Başkan Erdoğan Belçika'ya gidecek
- M4 karayolu Suriyelilerin eve dönüş kapısı oldu
- Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme!
- CHP'li Tanal'ın iddiasına cevap geldi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hercai 35. bölüm canlı izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor! | ATV canlı yayın
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)
- Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever