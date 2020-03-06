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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan bir kritik görüşme daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR KRİTİK GÖRÜŞME DAHA!

Son dakika haberine göre Başkan , Başkanı ve Hırvatistan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan , Başkanı Hırvatistan'ın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade etti ve sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

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