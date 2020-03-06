Dışişleri Bakanlığı: Koronavirüs nedeniyle Diplomasi Forumu ertelendi
Dışişleri Bakanlığı, Antalya'da yapılması planlanan Diplomasi Forumu'nun 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" denildi.
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