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Dışişleri Bakanlığı: Koronavirüs nedeniyle Diplomasi Forumu ertelendi

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! KORONAVİRÜS NEDENİYLE...

, 'da yapılması planlanan 'nun 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ' 'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" denildi.

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