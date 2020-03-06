Mülteciler Yunan sınırına dayandı! Kan kokusunu alan "Irkçılar" Yunan polisine yardıma koştu
Türkiye’nin sınır kapılarını açmasından sonra yüz binlerce mülteci Avrupa’ya ulaşmak için sınır kapılarına gitti. Geçişlere izin vermeyen Yunan polisleri ise mültecileri ateş açarak durdurmaya çalışıyor. Kan kokusunu alan Avrupalı ırkçı gruplar, mülteci ve göçmenlere gaddarca şiddet uygulayan Yunan güvenlik güçlerine yardım için Türk-Yunan sınırına koştu.
Fransa'da doğan ve son yıllarda Avusturya ve Almanya'da da yayılmaya başlayan 'Kimlikçiler Hareketi' isimli grubun üyeleri, sınırın Yunan tarafına gelerek mülteci ve göçmenler aleyhinde gösteri yaptı. Irkçılar sosyal medya hesaplarında da "Sınırlarını korumaları için Yunanlara yardıma gittik" diye yazdılar.
KAN KOKUSU ALDILAR
Yunanistan'ın eski Denizcilik Bakanı Panayiotis Kuruplis, Skai televizyonuna demecinde hem ırkçı Almanların gelişini hem de Meriç'te silahlı sivil Yunanların geceleri mülteci avına çıkmalarını eleştirdi.
Kuruplis "Ellerinde av tüfekleri olan vatandaşlar görmek istemiyorum. Alman Neonaziler'in de geleceğini duydum" dedi. Haber sitesi 'in.gr' ise "Alman ırkçılar kan kokusu aldılar. Meriç'te ortamın faşizme elverişli olmaya başladığına karar verdiler" ifadesini kullandı.
YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KUTSADI!
Otosefal Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos da Meriç'e giderek Yunan güvenlik güçlerini 'kutsadı'. Yeronimos önce "Mülteciler için üzgünüm" dedi, sonra Yunan güvenlik güçleri ile iftihar ettiğini söyledi. Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças da "Sınırlar ne kadar gerekiyorsa kapalı kalacak. Milli güvenliğimiz söz konusu" diye konuştu.
KEŞİF, İZLEME VE GÖZETİM GEMİLERİ MUAF TUTULDU
Ege'de Midilli adasında ise 1 Mart'tan sonra gelen ve Yunan Hükümeti'nin "1 ay süreyle hiçbir iltica talebinin kabul edilmemesi" kararı yüzünden göçmen kampı yerine günlerdir limanda bekletilen mülteci ve göçmenler, donanma gemisi 'Rodos'ta nezaret altında tutuluyorlar. Yunanistan, Ege'de, Midilli, Sakız ve Sisam adaları çevresinde deniz ulaşımını da yasakladı. 12 Mart'a kadar sürecek yasaktan ticaret gemileri, Avrupa Sınır Koruma Ajansı (FRONTEX) tekneleri ve NATO'nun Ege'deki keşif, izleme ve gözetim gemileri muaf tutuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye yerle bir etti! İsyan başladı
- F-35’lerde sürpriz gelişme! Üretim durdu
- CHP’li vekilin kardeşine görülmemiş kıyak!
- İdlib mutabakatı imzalandı! AB'ye kötü haber!
- MSB'den açıklama: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi
- Şehidimizden ders olacak mesaj!
- Meteoroloji gün verip uyardı, bu bölgede yaşayanlar dikkat
- Az önce açıklandı! Korkunç rakamlar
- Birleşmiş Milletler'den ateşkes açıklaması
- Moskova'dan çıkan ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm canlı izle | ATV canlı yayın
- Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?
- BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
- EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?