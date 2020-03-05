Kabe'de koronavirüs temizliği! Tavaf alanı ilk kez böyle boş kaldı

Koronavirüsün görüldüğü Suudi Arabistan'da, virüse karşı koruma tedbirleri kapsamında Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı. Temizlik esnasında tavaf alanının ilk kez bu kadar boş fotoğrafları kaydedildi.

Koronavirüse karşı koruma tedbirleri kapsamında, bugün Kabe'de tavaf bir süreliğine durdurularak, ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı.

İlaçlama ve temizlik sırasında Kabe'nin bu görüntüleri ortaya çıktı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.



