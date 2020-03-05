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Kabe'de koronavirüs temizliği! Tavaf alanı ilk kez böyle boş kaldı

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Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
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KABE'DE KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ!

Koronavirüsün görüldüğü 'da, virüse karşı koruma tedbirleri kapsamında 'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı. Temizlik esnasında tavaf alanının ilk kez bu kadar boş fotoğrafları kaydedildi.

Koronavirüse karşı koruma tedbirleri kapsamında, bugün 'de tavaf bir süreliğine durdurularak, ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı.

İlaçlama ve temizlik sırasında Kabe'nin bu görüntüleri ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

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