Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme!
Son dakika haberine göre Yalova Belediyesi’ndeki ‘resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet’ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Yalova Belediyesi’nden usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen A.R.A., T.K., A.D., T.D. ve T.T.; 2 Mart 2020 tarihinde gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14’e yükseldi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülmekte yolsuzluk soruşturması kapsamında; A.R.A., T.K., A.D., T.D. ve T.T. 2 Mart 2020 tarihinde saat 08.00'de gözaltına alındı.
Şüphelinin; Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma suçlarını işledikleri ve Yalova Belediye Başkanlığından usulsüz ödeme aldıklarının tespit edildiği öğrenildi. Yalova Adliyesi'ne getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ŞU ANA KADAR 11 MİLYON 428 BİN 433 TL KAÇIRILMIŞ
İçişleri Bakanlığı'nın üç müfettişinin hazırladığı raporda; Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığına dikkat çekildi. Raporda; 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 TL aktarım yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.
Söz konusu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın sorumluluğunun olduğu bildirildi.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik; Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök; Yalova Belediyesi'den 4 milyon 375 bin 753 lira usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KENAN KIRAN / SABAH
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