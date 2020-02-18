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Yalova Belediyesi'nde sarı zarfla rüşvet trafiği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
YALOVA BELEDİYESİ'NDE SARI ZARFLA RÜŞVET TRAFİĞİ

'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan ve Ödeme Evrakları Sorumlusu 'in, aynı soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı 'le yaptığı yazışmalar ve kamera görüntüleri rüşveti belgeledi. Yaşanan rüşvet trafiği kameralara takıldı. İhale alan firmaya gönderilen 75 bin liranın 50 bin lirası aynı gün belediyede Reşat Elgin’ne teslim edildi. Para daha sonra sarı bir zarf içinde Halit Güleç’e verildi

'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan ve Ödeme Evrakları Sorumlusu 'in, aynı soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı 'le yaptığı yazışmalar ve kamera görüntüleri rüşveti belgeledi.

Güleç'in 'ta Reşat Elgin'e talimat verdiği ve Personel Taşımacılık İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne belediyeden 75 bin TL ödeme çıkarıldığı mesajlarda yer aldı. Firmaya yapılan ödemenin 50 bin TL'lik kısmı, Özalp Atık Dönüşüm'ün İnsan Kaynakları Sorumlusu ve ihale evraklarını hazırlayan tarafından aynı gün çanta içinde Belediyesi'ne getirilerek Elgin ve Güleç'in sekreteri 'e teslim edildi. Gedik'in teslim ettiği 50 bin TL, sarı zarf içinde Güleç'e verildi.



Belediyenin güvenlik kamera kayıtlarında da rüşvetin görüntülerine ulaşıldı. Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelediği görüntülerde, Gedik, 24 Ocak'ta belediyeye giriş yapıyor. Görüntülerde Gedik, Elgin ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Güleç ve Cevdet Bekler'in bulunduğu koridora geliyor. Bir süre sonra Bekler'in odasına geçiyor. Gedik'in Bekler'in odasında yaklaşık bir dakika durduktan sonra koridordan çıkış yaptığı, sekreter Taşkömür'ün, Güleç'in makam odasından çıkarak bekleme salonundaki bankoda bulunan personelden bir adet A-4 kağıdı aldığı görülüyor. Taşkömür, daha sonra Bekler'in odasına giriyor ve tekrar bankoya gelip bir adet sarı zarf alıyor. Taşkömür'ün, Bekler'in odasına tekrar girdiği, bir süre sonra odadan kucağında taşıdığı zarfla çıkarak Güleç'in odasına girdiği görüntülere yansıdı.



6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Halit Güleç'in Reşat Elgin'le yaptığı yazışmalar da soruşturma dosyasına delil olarak girdi. Soruşturma kapsamında Halit Güleç, sekreteri Bahar Taşkömür, Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi ile Orhan Gedik tutuklandı.İfadesi alınan Gedik kendi hesabından firma sahibi Fuat Özalp'in isteği ile 50 bin TL çektiğini belirterek "50 bin lira Fuat'ın kızı Hilal hanımın hesabından geldi. İhaleyi alan kişi olarak Hilal Özalp görünmektedir" dedi.

YALOVA'DA İKİ İŞ YERİNDEN BİRİ KAÇAK
Sayıştay Başkanlığı'nın kamu kurumlarıyla ilgili hazırladığı raporda Yalova Belediyesi'yle ilgili bulgularına yer verdi. Sayıştay, Yalova sınırları içerisindeki çoğu işletmenin "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" olmadan çalıştığını tespit etti. Raporda Yalova'da tespit edilen ruhsatsız işletmelerle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: "Yalova Belediyesi yetki ve görev sınırları içinde toplam 7 bin 925 çevre temizlik vergisi aktif işyeri mükellefinin bulunduğu belirlendi. Yalova Belediyesi'nin cevabında belirtilen 603 muaf işyeri sayısı düşüldükten sonra kalan 7 bin 322 işyerinden sadece 3 bin 820'sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatının olduğu ve bu işyerlerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı tahsil edildiği görülmektedir"
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın işletmelerin ruhsat almadan çalışmasına göz yumduğu belirlendi.
Konuyla ilgili Yalova Belediyesi'nden ilginç bir savunma geldi. Açıklamada zabıta sayısındaki eksiklik nedeniyle denetimlerde aksamalar yaşandığı belirtildi.

Sabah

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